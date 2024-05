Kirchhaslach-Olgishofen

Gugg ins Greuth, Hektarparty, Pfingstfest: In Olgishofen wird wieder gefeiert

Am Samstag tritt unter anderem die Band "Dorfheilige" in Olgishofen auf.

Die Musikkapelle Kirchhaslach veranstaltet am Pfingstwochenende vom 17. bis 19. Mai wieder ihr traditionelles Sommerfest. Was im Bierzelt in Olgishofen geboten ist.

Ob Gugg ins Greuth, Hektarparty oder Frühschoppen bei Blasmusik: Am Pfingstwochenende herrscht im Kirchhaslacher Ortsteil Olgishofen wieder drei Tage lang Ausnahmezustand. Dann nämlich geht das Sommerfest in seine mittlerweile 47. Runde. Die veranstaltende Musikkapelle Kirchhaslach hat ein pralles Programm auf die Beine gestellt für ihr Bierzelt Olgishofen - kurz BZO 2024. Los geht es auf dem Festplatz am Freitag, 17. Mai, ab 20 Uhr mit einer Faschingsparty. Ja, richtig gelesen! "Gugg ins Greuth" ist die richtige Veranstaltung für alle, die sich schon am Aschermittwoch wieder nach der närrischen Zeit sehnen. Um die Wartezeit zu verkürzen, wird in Olgishofen Fasching im Sommer gefeiert, samt Guggenmusik, Showtanzgruppen, DJ Philhouse und verschiedenen Bars. Kostüme sind erwünscht und dürfen somit gerne vorzeitig aus dem Schrank geholt werden. Das Motto des Abends: "Fasching ist egal wann im Jahr". Hektarparty: Wer mit dem Bulldog vorfährt, bekommt ein Freigetränk Am Samstag, 18. Mai, laden die Veranstalter ab 19.30 Uhr zur "Hektarparty" ein. Zunächst stehen "Die Draufgänger" - vier Musiker aus Österreich - auf der Bühne. Danach tritt die Gruppe "Dorfheilige" auf. Ihr Motto: Halligalli ohne Ende. Die zwölf Bandmitglieder zeigen, wie viel Power in Blasmusik steckt. Karten für die Hektarparty sind im Vorverkauf im Raiffeisenmarkt in Babenhausen erhältlich oder unter www.musikkapelle-kirchhaslach.de. Auf ihrer Website verspricht die Musikkapelle: Wer mit dem Traktor anreist, bekommt ein Freigetränk. Der Pfingstsonntag, 19. Mai, beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, den der Musikverein Babenhausen mit traditioneller Blasmusik gestaltet. Kaffee und Kuchen gibt es ab 13.30 Uhr zur Musik der Jugendkapelle Prima Musica. Eine Tombola mit vielen Preisen wird angeboten, der Erlös soll einem guten Zweck zugutekommen. Ab 15 Uhr will der Musikverein Harmonie Baustetten mit modernen Stücken und Klassikern die Stimmung anheizen. Nach dem Warm-Up betreten die "Lederrebellen" die Bühne, sodass die Pfingstparty ab 20 Uhr so richtig losgehen kann. Näheres zu Einlasszeiten, Eintrittspreisen und mehr unter www.musikkapelle-kirchhaslach.de. (stz)

