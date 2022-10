Kirchhaslach

Strahlende Klänge beim Mariensingen in Kirchhaslach

Lokal Organisatorin Marianne Altstetter hat nach zwei Jahren Pause ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Mit ihrem Gesang schafft sie eine berührende Stimmung.

Von Claudia Bader

Wenn in anderen Pfarreien am ersten Sonntag im Oktober das Erntedankfest gefeiert wird, steht in der Kirchhaslacher Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt das Rosenkranzfest an. Mit dem Mariensingen wird an diesem Tag auch eine lange Tradition gepflegt, die der verstorbene Dirigent und Organist Fritz Fahrenschon aus Babenhausen vor mehr als 40 Jahren ins Leben gerufen hat. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause füllte sich das Gotteshaus heuer wieder mit schwäbischen und bayerischen Musikanten und Sängern sowie zahlreichen Besuchern.

