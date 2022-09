Unbekannte stehlen Mountainbike im Wert von 2700 Euro

In Kirchhaslach entwenden Unbekannte ein versperrtes Mountainbike von einer Bushaltestelle. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Unbekannte haben in Kirchhaslach ein Cube-Mountainbike gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand das Rad ab Montagmorgen um sieben Uhr an der Bushaltestelle am Kirchenweg und war mit einem Zahlenkettenschloss versperrt. Als der Besitzer gegen 20 Uhr zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Das schwarze Mountainbike "Reaction One" der Marke Cube hatte einen Wert von etwa 2700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Memmingen unter Telefon 08331/1000 entgegen. (AZ)