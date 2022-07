Klosterbeuren

18:00 Uhr

Unterallgäuer Modedesignerin präsentiert eigene Dirndl-Kollektion

Patricia Müller aus Klosterbeuren will Mode nachhaltiger gestalten. Dieses Ziel verfolgt sie auch mit ihrem zweiten Label DearDirndl.

Lokal Weniger ist mehr: Dieses Prinzip hat Patricia Müller für ihre Mode gewählt. Nun hat sie ihr zweites Label DearDirndl auf den Markt gebracht. Was das Besondere daran ist.

Von Sabrina Karrer

Bei vielen hing es zwei Jahre lang unbeachtet am Kleiderbügel: das Dirndl. Nun - endlich - gibt es wieder mehr Anlässe, um Tracht auszuführen. Die Nachricht, dass die Münchner Wiesn heuer stattfinden wird, hat Patricia Müller aus Klosterbeuren gleich in zweierlei Hinsicht freudig gestimmt. Einerseits, weil sie zehn Jahre in der Stadt gelebt und das Oktoberfest selbst immer gern und oft besucht hat. Andererseits, weil damit ein passender Zeitpunkt gekommen war, um eine Idee umzusetzen, die die Modedesignerin wegen Corona auf Eis gelegt hatte. Die Idee einer eigenen Dirndl-Kollektion.

