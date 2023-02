Bürgerbeteiligung ist bei Energiewende entscheidender Schachzug

Plus Betroffene zu Beteiligten zu machen, ist der richtige Weg, um der Energiewende zu Akzeptanz zu verhelfen. Die Kommunen im Süden des Kreises Neu-Ulm machen genau das.

Der Beschluss steht: Ab dem Jahr 2035 dürfen in der EU keine Verbrenner-Neuwagen mehr verkauft werden. Spätestens jetzt wird klar, dass künftig noch mehr Elektrofahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein werden - und der Strombedarf deutlich ansteigt. Den Kommunen im Landkreis Neu-Ulm bleibt gar nichts anderes übrig, als sich intensiver als bislang mit dem Thema erneuerbare Energien zu beschäftigen - und Wege zu suchen, wo der Strom für eine wachsende Zahl Elektroautos, aber auch für immer mehr andere Nutzungen in Zukunft herkommen kann.