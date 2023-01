Der Landkreis kommt den Bürgern entgegen – nicht allein im Süden

Plus Das neue Bürgerzentrum auf dem Sparkassen-Areal wird für die Bürgerinnen und Bürger vieles vereinfachen. Es ist zugleich ein wichtiges politisches Signal.

Es kommt selten vor, dass bei den Sitzungen des Illertisser Bauausschusses die Stühle für die Zuhörerinnen und Zuhörer ausgehen. Meistens ist das Gremium mit den Pressevertretern unter sich. Es muss also schon etwas außergewöhnlich Wichtiges auf der Tagesordnung stehen, damit es voll wird im Besprechungsraum im alten Feuerwehrhaus – so, wie das am Donnerstagabend der Fall war. Der Platz, den die Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen an prominenter Stelle an der Hirschkreuzung in Illertissen komplett neu gestalten will, ist mit 7000 Quadratmetern das zweite riesige Gelände mitten in der Stadt neben dem noch ein Stück größeren Rathaus-Areal, das sich entscheidend verändern wird.

