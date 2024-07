Die Kinderfest-Absage in Illertissen fordert und fördert kreative Lösungen

Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen. Der Sommer 2024 verhält sich wie der sprichwörtliche April. Er macht, was er will – zum Leidwesen vieler Veranstalterinnen und Veranstalter. Wegen des Hochwassers, wegen drohender Unwetter- und Regenprognosen sind etliche Feste und Feiern ausgefallen. Das ist für alle bitter, für Kinder aber besonders schmerzhaft. Wie gut, dass es Ideen gibt.

In Illertissen sucht man nach einem Nachholtermin für das Historische Kinderfest

Wegen der Wetterprognosen wurde das Illertisser Historische Kinderfest abgesagt. Auch vor vier Jahren konnte es nicht stattfinden, damals wegen der Corona-Pandemie. Stadt, Schulen und Vereine setzen alles daran, einen Nachholtermin zu finden. Sofern das Kinderfest im kommenden oder im übernächsten Sommer nachgeholt werden kann, dürfen die Buben und Mädchen, die dann schon weiterführende Schulen besuchen, sicherlich mitgehen. Aber ist es eben nicht das gleiche wie das wochenlange Vorbereiten und Hinfiebern gemeinsam mit der ganzen Klasse. Umso charmanter sind kleine Umzüge wie jener durch Jedesheim. Wenn man so will, haben drei Mütter dort Maßstäbe gesetzt, als sie kurzerhand einen kleinen Umzug durchs Dorf auf die Beine stellten. Kein Wunder, dass nun auch in den anderen Stadtteilen darüber nachgedacht wird, den Schülerinnen und Schülern einen Kinderfest-Ersatz zu bescheren.

Die Zeit für einen Kinderfest-Ersatz vor den Sommerferien wird knapp

Doch bis zu den Sommerferien sind es bloß noch drei Wochenenden. So gern Lehrkräfte und Eltern ihren Kindern noch eine Feier bescheren würden – dass das gelingt, ist nicht sicher. Die Zeit ist knapp, die Kalender sind voll. Kaum vorstellbar, dass sich solche Ideen an sämtlichen drei anderen Grundschulen umsetzen lassen, auch wenn Hoffnung und Engagement noch so groß sein mögen. Am schwierigsten ist die Aufgabe an der Bischof-Ulrich-Grundschule, wo auf die Schnelle eine Veranstaltung für 400 Schülerinnen und Schüler auf die Beine gestellt werden müsste.

Die Verantwortlichen in der Stadt haben sich die Entscheidung, das Historische Kinderfest abzusagen, nicht leicht gemacht. Die Wetterprognose schien keine andere Lösung zuzulassen. Dass es am Ende anders kam, war nicht zu erwarten – aber irgendwie passt es doch zu diesem Sommer, der tut, was er will.