Die Pflege braucht mehr Pflege durch die Politik

Plus Klatschen reicht nicht, um die Probleme auch im Landkreis Neu-Ulm in den Griff zu bekommen. Stattdessen ist Zuhören gefragt – und nicht nur das.

Die Sache mit dem Klatschen hat sich erledigt: Längst braucht die Pflege statt Applaus selbst jede Menge Pflege. Aus der Politik, aber auch aus der Gesellschaft. Und wenn laut geklatscht wird, geht eben auch vieles wichtige unter, das eigentlich gesagt werden sollte. Der Tag der Pflege im Kreis Neu-Ulm hat ein kleines Zeitfenster geschaffen, in dem nicht geklatscht, sondern zugehört wurde. Minister Klaus Holetschek ist nach Illertissen gekommen, um sich anzuhören, wo es in der Branche klemmt. Und da gibt es einiges – in den kleinen Seniorenheimen über die Pflegedienste bis hin zu den Kliniken der Kreisspitalstiftung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen