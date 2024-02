So macht der Online-Handel die Innenstädte kaputt

Plus An der zentralen Einkaufsachse in Illertissen machen fast zeitgleich zwei Geschäfte zu. Eine der beiden Inhaberinnen verweist auf eine kritische Entwicklung.

Die Zahl der Ladenschließungen und Pächterwechsel ist seit der Corona-Pandemie merklich gestiegen. Nun machen in der Illertisser Innenstadt nahezu zeitgleich zwei Fachgeschäfte dicht. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Doch eine bedenkliche Entwicklung, der jeder Verbraucher und jede Verbraucherin etwas entgegen setzen könnte, spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Es liegt nicht an Illertissen, dass "Herzallerliebst" und "Mein Mix" schließen. Wenn wie im Fall des Bekleidungsgeschäfts die Inhaberin aus persönlichen Gründen kürzertreten will und sie zudem Schwierigkeiten hat, Personal zu finden, dann können da die Stadt und ihre Bevölkerung nichts dafür. Die Inhaberin des Geschäfts für Schule und Büro macht den Online-Handel dafür verantwortlich, dass an der Vöhlinstraße 5 künftig keine Büroartikel und Schreibwaren mehr erhältlich sein werden. Es sollte jedenfalls im Interesse der Stadt sein, dass die beiden Ladenflächen nach dem Auszug von Herzallerliebst und Mein Mix möglichst schnell wieder mit Leben gefüllt werden. Leerstand an der zentralen Einkaufsachse macht sich nicht so gut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

