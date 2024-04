Prozess um Doppelmord in Altenstadt: Plädoyer der Staatsanwaltschaft vertagt

Eigentlich hätte die Staatsanwaltschaft im Fall um den Doppelmord in Altenstadt heute die Plädoyers halten sollten. Warum sie vertagt wurden.

Im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord an einem Paar in Altenstadt im Landkreis Neu-Ulm hat das Landgericht in Memmingen das ursprünglich für Dienstag geplante Plädoyer der Staatsanwaltschaft verschoben. Denn die Tochter der Getöteten beantragte, auch zivilrechtliche Maßnahmen in dem Strafverfahren zu behandeln. Dieser Antrag wird nun vom Schwurgericht geprüft.

Die Tochter tritt im Verfahren als Nebenklägerin auf. Ihre Anwältin sprach von einer Schmerzensgeld-Forderung von insgesamt "nicht unter 30.000 Euro".

Doppelmord von Altenstadt: Tochter der Getöteten beantragt Schmerzensgeld

Im Strafrecht ermöglicht das sogenannte Adhäsionsverfahren, dass Opfer von Verbrechen beziehungsweise ihre Hinterbliebenen ihre Schmerzensgeld- oder Schadenersatzansprüche bereits in den Strafprozessen regeln lassen. Die Regelung soll den Geschädigten unter anderem aufwendige Zivilverfahren gegen Täter ersparen.

Im Prozess wird einem beschuldigten Ehepaar vorgeworfen, gemeinschaftlich den in Altenstadt im Nachbarhaus wohnenden Vater des Tatverdächtigen und dessen Partnerin umgebracht zu haben. Der 38-Jährige und seine 33 Jahre alte Ehefrau sollen die 55-Jährige erstochen und den 70-Jährigen erstickt haben. Der 38-jährige Angeklagte Patrick O. hat die Tat mittlerweile gestanden. Seinen Schilderungen zufolge war seine Frau nicht an der Ausführung beteiligt, sie habe vor dem Haus gewartet.

Zudem ist in dem Verfahren auch ein 33-Jähriger aus Albstadt in Baden-Württemberg (Zollernalbkreis) angeklagt. Er soll das befreundete Ehepaar bei der Tat unterstützt haben, ohne selbst am Tatort gewesen zu sein. Der Mann steht wegen Beihilfe vor Gericht.

Die Plädoyers werden nunmehr ab diesem Donnerstag erwartet. Das Urteil soll am 2. Mai verkündet werden. (dpa, jsn)