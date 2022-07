Landkreis Neu-Ulm

12:00 Uhr

50 Jahre Landkreis Neu-Ulm: Leben Sie gerne hier?

Lokal Der Landkreis Neu-Ulm feiert 50. Geburtstag. In unserer Umfrage in Vöhringen und Senden wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Leben Sie gerne hier?

Von Regina Langhans

Vor 50 Jahren ist im Zuge der Gebietsreform des Bayerischen Innenministeriums der Landkreis Neu-Ulm in der heutigen Größe entstanden. Der Staat legte Verwaltungseinheiten zusammen oder teilte sie auf, um größere Gebilde zu schaffen und Bürokratie einzusparen. In unserer Umfrage in Vöhringen und Senden wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Leben Sie gerne im Landkreis Neu-Ulm?

