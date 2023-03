Ärztin stellt Gefälligkeitsatteste für Maskenverweigerer aus

Plus Eine Medizinerin aus dem Illertal soll Atteste für Maskenverweigerer ausgestellt haben. Sie fühlte sich unschuldig. Doch Dann nahm das Verfahren ein rasches Ende.

Dass an der Tür des Neu-Ulmer Amtsgerichts Justizbeamte Ausweise und Taschen kontrollieren, gehört seit Jahren zur Routine. Am Donnerstag jedoch waren die Sicherheitsmaßnahmen ungleich schärfer, selbst ein kleiner Trupp der Bereitschaftspolizei stand vor Sitzungssaal 103. Dort wurde gegen eine Frau verhandelt, die offenkundig unter Querdenkerverdacht stand. Sie soll als Ärztin Gefälligkeitsgutachten für Maskenverweigerer ausgestellt haben.

Auf dem Gerichtsflur: Bereitschaftspolizei; vor dem Sitzungssaal: Justizpersonal, das Taschen und Kleidung durchsuchte, Personalien feststellte und Handys in Verwahrung nahm; im Sitzungssaal: zwei weitere Polizisten. Warum so viele Ordnungshüter? "Eine reine Vorsichtsmaßnahme", sagte Amtsgerichtsdirektor Alexander Kessler auf Nachfrage unserer Redaktion, konkrete Drohungen habe es nicht gegeben. Bei Verfahren, die sich um Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen drehen, geht die Justiz mittlerweile auf Nummer ganz sicher.

Prozess in Neu-Ulm: Die Ärztin hielt Masken für unzumutbar

Diesmal stand eine 64 Jahre alte Ärztin aus dem Illertal vor Gericht, die eine Vielzahl von Gesundheitsattesten ausgestellt hatte, die Menschen von der Maskenpflicht befreiten. Die Staatsanwaltschaft Memmingen warf ihr vor, seit September 2020 solche Gefälligkeitsbescheinigungen ausgestellt zu haben, obwohl sie gewusst habe, dass es für die fraglichen Patienten nach medizinischen Kriterien durchaus zumutbar gewesen wäre, einen solchen Schutz zu tragen. Sie habe das ohne körperliche Untersuchungen getan. Die Anklage ging von 61 Fällen aus. Außerdem wurde die Frau von der Polizei zweimal ohne Maske erwischt, einmal in einem bekannten Querdenker-Treff. Sie soll dabei das Gefälligkeitsattest einer Berufskollegin vorgelegt haben. Die Medizinerin erhielt einen Strafbefehl über 270 Tagessätze zu je 40 Euro, was 10.800 Euro entspricht. Dagegen legte sie Berufung ein, weshalb die Angelegenheit vor Richterin Antje Weingart landete.

Die Ärztin hält offenbar nicht viel von der Wirksamkeit von Masken, deshalb ließ sie ihren Rechtsanwalt Stefan Koslowski einen sehr langen Aufsatz aus einem Fachmagazin für Pflege verlesen, der in die Kernaussage mündet: Mund-Nasen-Bedeckungen im öffentlichen Raum taugen nicht als Schutz vor Viren. Die Angeklagte stellte sich auf den Standpunkt, wenn es einem Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht zuzumuten sei, eine Maske aufzusetzen, dann müsse sie das nicht.

Gesundheitliche Einschränkungen? Dann gab es eine Befreiung von der Maskenpflicht

Kam also jemand zu ihr und klagte darüber, dass die Gesichtsbedeckung bei ihm oder ihr Übelkeit, Schwindelgefühle, Kopfschmerzen, Panikanfälle oder Stress verursachten, dann habe sie eine Befreiung ausgeschrieben. Auf die Anmerkung der Richterin, dass vor dem Attest aber eine gründliche medizinische Untersuchung erfolgen müsse, antwortete die Ärztin wieder in ähnlichen Formulierungen, sie müsse eben glauben, was die Patientinnen und Patienten ihr sagen. Sie könne ja nicht in ihren Kopf schauen. "Was hätte ich denn machen sollen? Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit - das sind doch die klassischen Symptome, die beim Maskentragen auftreten können."

Lesen Sie dazu auch

Sie arbeitet in einer größeren Praxis. Dass sie dort offenbar immer wieder solche Freibriefe für Maskenverweigerer ausschrieb, wurde skeptisch gesehen. So bekam sie nach eigener Aussage eine Mail vom Ehemann ihrer Chefin, wonach so etwas dort nicht gewünscht sei. Daraufhin ließ sie die Menschen zu sich nach Hause kommen und schrieb dort die Atteste aus. Gegenstand des Verfahrens waren 61 ermittelte Fälle. Dabei handelte es sich aber nicht nur um Stammpatienten der Frau, sondern auch um "Bekannte oder Bekannte von Bekannten". Die Richterin mutmaßte, dass es sich in einschlägigen Kreisen wohl herumgesprochen hatte, dass es bei ihr problemlos solche Befreiungen gebe. Grundsätzlich, sagte die Angeklagte, sehe sie nicht ein, dass sich Patienten mit etwas quälen müssen, "das ihnen gar nichts nützt".

Plötzlich steht eine Haftstrafe für die Ärztin im Raum

Die Verhandlung zog sich über mehrere Stunden hin, sogar ein Rechtsgespräch, in dem Anklage und Verteidigung in der Regel eine Einigung aushandeln, blieb erfolglos. Erst als die Staatsanwältin klarmachte, dass sie in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe fordern werde, trat die Medizinerin umgehend den Rückzug an und erklärte, sie werde den Einspruch gegen den Strafbefehl zurückziehen. Womit ihr möglicherweise eine Haftstrafe erspart blieb. Angesichts der hohen Zahl der angeklagten Fälle, sei sie mit 270 Tagessätzen noch recht gut davongekommen, meinte die Staatsanwältin.

Gefälligkeitsatteste gab es früher wenige, erklärte die Staatsanwaltschaft Memmingen auf Nachfrage, doch das habe mit Corona deutlich zugenommen. Gemeinhin wurden solche Fälle ruchbar, wenn bei Maskenkontrollen Gesundheitszeugnisse von immer wieder den gleichen Ärzten auftauchten - oder wenn jemand eine Bescheinigung von einem Doktor vorwies, der in einem völlig anderen Bundesland lebte. Solche Atteste gab es auch von Ärzten aus dem Ausland.