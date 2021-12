Auch an den Feiertagen sind Corona-Tests im Kreis Neu-Ulm möglich

Auch über Weihnachten und Neujahr können sich Bürger auf das Coronavirus testen lassen. Diese Testmöglichkeiten gibt es im Landkreis Neu-Ulm an den Feiertagen.

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es derzeit mehr als 50 Apotheken, Arztpraxen und externe Dienstleister in elf Kommunen, die neben dem Testzentrum in Weißenhorn Corona-Tests anbieten. Einige Testzentren der Apotheken und anderer Testeinrichtungen, beispielsweise in Bellenberg oder Neu-Ulm, haben auch an den kommenden Feiertagen geöffnet. Die jeweiligen Testzeiten und Anmeldeinformationen sind ebenfalls auf der Webseite des Landkreises unter corona.landkreis-nu.de/de/Corona-Testzentrum.html zu finden.

Ob zu Hause beim Selbsttest oder beim Schnelltest in der Apotheke: Fällt das Ergebnis positiv aus, muss sich die betroffene Person sofort in häusliche Quarantäne begeben. Außerdem sollte umgehend - beziehungsweise am nächsten Werktag - ein PCR-Test mit dem Hinweis auf das positive Schnelltestergebnis gemacht werden, um das Ergebnis abzusichern. (AZ)

