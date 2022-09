Landkreis Neu-Ulm

vor 32 Min.

Auch die Lange Nacht der Feuerwehren geht nicht ohne Einsätze vorüber

Während der Langen Nacht der Feuerwehren kam es am Samstagabend zu einem Einsatz in Buch.

Lokal Im Landkreis Neu-Ulm präsentieren sich 20 Feuerwehren, erstmals wird auch das neue Illertisser Feuerwehrhaus geöffnet. Ein echter Einsatz kommt dazwischen.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Unter den mehr als 700 der 3000 bayerischen Feuerwehren, die sich am Samstagabend an der "Langen Nacht der Feuerwehren" beteiligt haben, waren auch 20 aus dem Landkreis Neu-Ulm. Dabei hatten Besucherinnen und Besucher überall Gelegenheit, sich über die Leistungsfähigkeit der Wehren zu informieren. Für Illertissen war die besondere Attraktion, dass das neue Gerätehaus am Ahornweg erstmals zur Besichtigung für die Öffentlichkeit bereitstand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .