Cyberattacke auf Rechenzentrum der Landkreis-Kommunen

Unbekannte haben die gemeindliche Datenverarbeitung im Kreis Neu-Ulm angegriffen. Was das für Bürgerinnen und Bürger der betroffenen Kommunen bedeutet.

Der Zweckverband gemeindliche Datenverarbeitung im Landkreis Neu-Ulm ist Opfer einer Cyberattacke geworden und fällt als Rechenzentrum für die angeschlossenen Gemeinden bis auf Weiteres aus. Die Attacke sei in der Nacht zum Mittwoch passiert, so Mathias Stölzle als Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes in einer Pressemitteilung.

Durch den Ausfall komme es zu erheblichen Einschränkungen in den Gemeinden Altenstadt, Bellenberg, Buch, Holzheim, Kellmünz, Nersingen, Oberroth, Osterberg, Pfaffenhofen, Roggenburg und Unterroth. Betroffen sind Stölzle zufolge insbesondere die jeweiligen Bürgerbüros (Einwohnermeldeamt, Passamt) und die Gemeindekassen sowie das Friedhofswesen.

Der Zweckverband arbeite mit Hochdruck daran, die Systeme baldmöglichst wieder zur Verfügung stellen zu können. Dennoch werde es für einige Zeit zu erheblichen Einschränkungen in den betroffenen Verwaltungen kommen, kündigte Stölzle an. Der Bürgerschaft wird empfohlen, sich vor einer persönlichen Vorsprache erst telefonisch im Rathaus zu erkundigen, ob das gewünschte Anliegen derzeit bearbeitet werden kann. (AZ)