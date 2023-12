Landkreis Neu-Ulm

Cyberattacke im Kreis Neu-Ulm: Kommunen werden kein Lösegeld bezahlen

Der Roggenburger Bürgermeister ist zuversichtlich, dass die von einem Cyberangriff betroffenen Kommunen in den nächsten Tagen wieder mehr Dienstleistungen anbieten können.

Plus Die von einem Hackerangriff betroffenen Verwaltungen müssen weiterhin mit Einschränkungen arbeiten. Experten versuchen, möglichst viele Daten zu retten.

Mehr als eine Woche nach der Cyberattacke auf ein Rechenzentrum im Landkreis Neu-Ulm ist noch unklar, wie lange die betroffenen Kommunen nur eingeschränkt Dienstleistungen erbringen können. "Im Laufe der nächsten Woche werden wir wohl mehr wissen", sagte Mathias Stölzle am Freitag auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Roggenburger Bürgermeister ist Vorsitzender des Zweckverbandes gemeindliche Datenverarbeitung im Landkreis Neu-Ulm, der am Abend des 21. November wie berichtet Opfer eines Hackerangriffs geworden war. Neben Roggenburg gehören die Kommunen Altenstadt, Bellenberg, Buch, Holzheim, Kellmünz, Nersingen, Oberroth, Osterberg, Pfaffenhofen und Unterroth dem Zweckverband an.

Betroffen sind durch die Cyberattacke insbesondere die jeweiligen Bürgerbüros mit Einwohnermeldeamt und Passamt, die Gemeindekassen sowie das Friedhofswesen. Da es dort seither zu erheblichen Einschränkungen kommt, wird der Bürgerschaft in den genannten Gemeinde empfohlen, sich vor einer persönlichen Vorsprache erst telefonisch im Rathaus zu erkundigen, ob das gewünschte Anliegen derzeit bearbeitet werden kann.

