Die Europäische Union hinterlässt auf der lokalen Ebene Spuren

Plus Tourismus, Vereinsheime, Dorfzentren: Die Europäische Union fördert regionale Projekte. Wie passend, dass sie damit auch einen Kern ihrer Werte unterstützt.

Es gibt Menschen, die bezuschusste Projekte kritisch sehen. Da werde nur etwas gebaut oder umgesetzt, weil das Geld aus einem anderen Topf komme, sagen sie. Und solche Beispiele gibt es bestimmt: Vorhaben, die nur deshalb verwirklicht werden, weil sie vermeintlich nichts kosten – egal, ob sie sinnvoll oder erforderlich sind. In sehr vielen Fällen aber sind die Fördertöpfe für die Kommunen wertvoll. Von der Europäischen Union kommt Geld, mit dem Orte lebenswerter gemacht werden.

Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien: Ohne Infrastruktur funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Doch sie funktioniert auch dann nicht richtig, wenn lediglich die Infrastruktur vorhanden ist. Für die Menschen ist Gemeinschaft wichtig und Projekte, die das Gemeinwesen stärken, werden in vielen Fällen von der Europäischen Union unterstützt. Sei es durch das Programm Leader, das die ländliche Wirtschaft fördert. Sei es durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER). Beispiele gibt es zuhauf. Bei Leader etwa Tourismusprojekte oder Vereinsheime, bei ELER die abgeschlossenen Dorferneuerungen von Herrenstetten, Osterberg und Thalfingen und weitere laufende und geplante Maßnahmen dieser Art.