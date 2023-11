Die Kandidaten für die Landratswahl im Kreis Neu-Ulm stehen fest

Das Bewerberfeld für die Wahl des Landrats im Kreis Neu-Ulm steht, die Nominierungsfrist ist zu Ende. So geht es jetzt bis zum Wahltag am 14. Januar weiter.

Punkt 18 Uhr hat Stefan Hatzelmann am Donnerstagabend zum letzten Mal einen Blick in den Briefkasten des Landratsamts Neu-Ulm geworfen - und dort keine weitere Nominierung vorgefunden. Damit steht nun fest, welche Kandidatinnen und Kandidaten die Nachfolge von Thorsten Freudenberger als Landrat des Landkreises Neu-Ulm antreten wollen, nachdem dieser Ende Oktober seine neue Aufgabe als Landtagsabgeordneter aufgenommen hat.

Bis zum 23. November hatten die Parteien und Gruppierungen Zeit, ihre Wahlvorschläge beim Landratsamt einzureichen. "Es ist bis zum Abend bei den fünf Bewerbern geblieben, die auch schon in der Zeitung standen", sagt Stefan Hatzelmann. Nominiert worden sind Eva Treu (CSU), Ludwig Ott (Grüne), Joachim Eisenkolb (Freie Wähler), Wolfgang Dröse (AfD) und Daniel Fürst (SPD). Die Junge Union im Kreis Neu-Ulm hat sich der Nominierung von CSU-Kandidatin Eva Treu angeschlossen, teilte Kreisvorsitzender Darian Williams am Donnerstagnachmittag mit. Die politische Jugendorganisation kann auf kommunaler Ebene eigene Wahlvorschläge einreichen und mache auch bei dieser Wahl wieder Gebrauch davon.

Der Wahlausschuss im Kreis Neu-Ulm entscheidet am 5. Dezember

Ganz offiziell gültig werden die Wahlvorschläge am 5. Dezember: An diesem Dienstag tagt der Wahlausschuss und beschließt über deren Zulässigkeit. "Bis dahin haben wir Zeit, die eingegangenen Vorschläge zu prüfen", erklärt Hatzelmann. Das allerdings dürfte eine reine Formsache sein.

Der nächste Stichtag ist der 11. Dezember: Ab diesem Tag müssen die Wahlbenachrichtigungen an die Wählerinnen und Wähler im Kreis Neu-Ulm verschickt werden. Nach derzeitigem Stand sind etwa 143.000 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Für die IT-Experten, die sich mit dem Cyberangriff auf das Rechenzentrum des Zweckverbands gemeindliche Datenverarbeitung im Kreis Neu-Ulm beschäftigen, ein wichtiger Termin: Bis dahin sollte der Zugriff auf die Daten der elf betroffenen Gemeinden im Kreis Neu-Ulm spätestens wieder möglich sein. Wie berichtet, war das Rechenzentrum am Dienstagabend das Ziel von Hackern geworden.

Gewählt wird im Landkreis Neu-Ulm dann am Sonntag, 14. Januar. Bis zur offiziellen Amtsübernahme einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers bleibt der stellvertretende Landrat Erich Winkler im Amt. Der Nersinger Bürgermeister führt die Amtsgeschäfte seit dem Wechsel von Thorsten Freudenberger in den Bayerischen Landtag.

Podiumsdiskussion zur Landratswahl findet in Senden statt

Vor der Wahl wollen die Redaktionen der Neu-Ulmer und der Illertisser Zeitung zusammen mit den Kollegen der Südwestpresse der Kandidatin und den vier Kandidaten öffentlich auf den Zahn fühlen. Dazu veranstalten wir am Dienstag, 9. Januar nächsten Jahres eine Podiumsdiskussion im Sendener Bürgerhaus. Voraussichtlicher Beginn ist um 19 Uhr. Wir wollen wissen, wie sie sich die Zukunft des Landkreises vorstellen und was sie alles anpacken wollen, denn zu tun gibt es genug: Das Defizit der Kliniken ist gewaltig, das Lessing-Gymnasium muss gebaut, der Öffentliche Personennahverkehr vor allem im ländlichen Raum verbessert werden und überhaupt die Attraktivität des Landkreises erhalten bleiben. Natürlich geht es auch darum herauszufinden, was das für Menschen sind, die sich um den Landratsposten bewerben, denn einige sind ausgesprochen unbeschriebene Blätter. Es dürfte eine spannende Veranstaltung werden.