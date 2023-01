Landkreis Neu-Ulm

16:56 Uhr

Diese Projekte im südlichen Kreis Neu-Ulm werden gefördert

Artikel anhören Shape

Insgesamt 100.000 Euro fließen in 14 Kleinprojekte in der Region. Die eingereichten Ideen in den Kommunen sind vielfältig.

Auch im Jahr 2023 hat die ILE-Region, ein Zusammenschluss der Kommunen im Landkreis-Süden, ein Regionalbudget von 100.000 Euro zu vergeben. 14 Kleinprojekte aus der Region erhalten davon eine Förderung - beworben hatten sich aber deutlich mehr. Nach Bewilligung und offiziellem Aufruf im Oktober sind bis 6. Dezember insgesamt 22 Förderanträge eingegangen, berichtet Regionalmanager Andreas Probst. "Weil der ILE allerdings nur ein maximales Budget von 100.000 Euro zur Verfügung steht und die Summe aller eingegangenen Anträge dieses Limit bei Weitem überschritten hätte, musste mehreren Antragstellenden leider eine Absage erteilt werden", so Probst. Für die 14 Projekte, die einen Zuschlag erhalten haben, ist nun der 20. September der Stichtag: Bis dahin haben die Antragstellenden Zeit, ihre Projekte umzusetzen. Diese Kleinprojekte bekommen eine Förderung: Die Soko Senioren- und Nachbarschaftshilfe Oberroth – Kellmünz – Osterberg bekommt für ihr Soko-Mobil 7192,61 Euro.

– – bekommt für ihr Soko-Mobil 7192,61 Euro. Für die Anschaffung eines Regiomaten bekommt der Dorfladen Kellmünz eine Förderung von 10.000 Euro.

Der Markt Kellmünz bekommt für „Willkommen in Kellmünz “ 10.000 Euro.

bekommt für „Willkommen in “ 10.000 Euro. Der Apothekergarten der Welt - Gesundheitsförderliche Kräuter und Stauden in Tradition und Gegenwart des Vereins Förderer der Gartenkultur in Illertissen wird mit 10.000 Euro gefördert.

wird mit 10.000 Euro gefördert. Die Dorfchronik Oberroth unter dem Titel "Vergangenes für die Zukunft bewahren" wird mit 10.000 Euro gefördert.

Für Seniorensport- und Spielgeräte in Oberroth gibt es 5134,40 Euro.

gibt es 5134,40 Euro. Der Obst- und Gartenbauverein Buch erhält für die Errichtung von „Pausenbänkla“ im öffentlichen Raum 2832,38 Euro.

In der Gemeinde Roggenburg wird die Schaffung einer kleinen Skateranlage mit 9075,63 Euro gefördert.

wird die Schaffung einer kleinen Skateranlage mit 9075,63 Euro gefördert. Der Rotary Club Illertissen erhält eine Förderung über 2475,60 für eine Rastfläche in der Streuobstwiese.



erhält eine Förderung über 2475,60 für eine Rastfläche in der Streuobstwiese. Das Pfarrzentrum der katholischen Kirchenstiftung St. Sebastian Biberach erhält eine Förderung über 3400,22 Euro.

erhält eine Förderung über 3400,22 Euro. In der Gemeinde Unterroth wird eine Boulderwand für alle Altersgruppen aufgestellt, dazu gibt es 10.000 Euro Förderung.

wird eine Boulderwand für alle Altersgruppen aufgestellt, dazu gibt es 10.000 Euro Förderung. Für die Anlage einer Streuobstwiese bekommt die Gemeinde Unterroth 3334,46 Euro.

3334,46 Euro. Ein Waldrundweg der Gemeinde Osterberg wird mit 9778,90 Euro gefördert.

wird mit 9778,90 Euro gefördert. Die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm erhält für die Reaktivierung des Vereinsgebäudes und Ausbau zur gesellschaftlichen Kreativschmiede außerdem 6775,80 Euro. (AZ)

Themen folgen