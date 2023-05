Landkreis Neu-Ulm

vor 50 Min.

Essen rund um die Uhr: Lebensmittelautomaten im Landkreis

Plus Pizza, Nackensteaks, Speiseeis – ein Drei-Gänge-Menü gibt es im Kreis Neu-Ulm zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das Angebot an Lebensmittelautomaten wächst ständig.

Von Rosaria Kilian

Spät abends noch hungrig? Zur Grillparty eingeladen, aber keine Zeit, etwas vorzubereiten? Regional einkaufen ohne lange Schlangen und ohne reglementierte Öffnungszeiten: Mit diesem Versprechen locken die Lebensmittelautomaten, die in der Region aus dem Boden sprießen. Die Nachfrage der Kundinnen und Kunden ist da, Lebensmittelautomaten haben für Gastronomen und Lebensmittelanbieter aber auch noch andere Vorteile.

Erst Pizza – jetzt auch Nudeln und Käsespätzle. Anfang des Jahres hat der Gastronom Jörg Pahl-Meinl das Angebot seiner drei Lebensmittelautomaten erweitert. In Nersingen an der Tankstelle im Gewerbegebiet an der A7-Auffahrt, in Ulm in der Blaubeurer Straße und in Weißenhorn auf dem Rewe-Supermarkt-Parkplatz stehen seine Automaten. Käsespätzle und Nudeln sind in Aluschalen vorportioniert und kommen auch im Pizzakarton aus der Maschine. Nach vier Minuten hält man das Gericht in den Händen, mit der mitgelieferten Holzgabel lassen sich Fäden ziehen.

