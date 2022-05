Kreisverband der Grünen wächst und will sich für Menschen auf dem Land einsetzen

Die Grünen im Kreis Neu-Ulm gewinnen weitere Mitglieder. Auch der Zwischenfall bei der Gründung des Ortsverbands Illertissen kommt zur Sprache.

Die Landtagswahlen in Bayern werfen auch bei den Grünen im Kreisverband Neu-Ulm ihre Schatten voraus: Die Landesvorsitzende der Grünen in Bayern, Eva Lettenbauer, gab bei der Mitgliederversammlung in Bellenberg einen Ausblick auf die Wahlen. Kurz vor seinem 40. Geburtstag sieht sich der Kreisverband aktiver denn je.

"Grün im Land" lautete der Titel des Vortrags von Eva Lettenbauer. "Wir Grüne lassen das Argument, wir würden nur Politik für die Stadt betreiben, nicht gelten. Seit jeher arbeiten wir für das Land," sagte Lettenbauer, die selbst aus der ländlichen Region Donau-Ries stammt. "Wir wollen freilich Mobilitätsangebote an alle Kommunen machen, das bedeutet aber nicht, dass rund um die Uhr leere Omnibusse durch die Gemeinden fahren. Auch wollen wir niemandem etwas wegnehmen, im Gegenteil." Die Menschen auf dem Land sollten beim Thema Mobilität echte Alternativen haben, unter denen sie wählen können, so die Landesvorsitzende.

Auf digitalem Weg meldete sich die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz, parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesfamilienministerin zu Wort. Sie war per Internet-Livestream zugeschaltet und informierte unter anderem über die vergangenen Tage, in denen das von der Ampelregierung gemeinsam beschlossene Entlastungspaket auf den Weg gebracht wurde. Ebenso berichtete sie über aktuelle Themen, wie der Situation der vielen Migranten aus der Ukraine.

Querdenker wollten Gründung des Ortsverbands in Illertissen stören

Tina Schwenk und Stefan Nußbaumer sind seit Herbst 2021 als Sprecherin und Sprecher der Kreis-Grünen tätig und gaben einen Überblick über vergangene Termine und Projekte, wie den Besuch des Solarparks in Bellenberg am Wochenende zuvor und der erfolgreichen Gründung des Ortsverbands Illertissen/Altenstadt. Wie berichtet, hatten Personen aus der Querdenker-Szene versucht, die Versammlung zu stören. Nußbaumer dankte deshalb nicht nur dem neu gewählten Vorstandsteam, sondern auch der Polizei Illertissen und den Helferinnen und Helfern. Ihnen sei es zu verdanken gewesen, dass trotz eines Aufgebots an Querdenkern und anderen Störern eine schöne und friedliche Versammlung stattfinden konnte. Den Anwesenden sagte er: "Wir sind hier, wir sind vor Ort. Wir gehören dazu und wollen dazu beitragen, das Leben für alle Menschen besser zu gestalten. Und wir lassen uns nicht einschüchtern, sondern sehen es als Bestätigung für gute, kommunalpolitische Arbeit."

Die Grünen residieren jetzt im früheren SPD-Wahlkreisbüro

Seit der letzten Kreismitgliederversammlung hätten sieben Neumitglieder zu den Grünen gefunden. "Wir sind aktiver denn je!", berichtete Tina Schwenk, und ergänzte: "Im November feiert unser Kreisverband 40-jähriges Jubiläum, das muss gebührend gefeiert werden." Erst Im Januar hatten sich die Neu-Ulmer Grünen aus dem "Grünen Haus", in welchem sie gemeinsam mit den Kreisverbänden Ulm und Alb-Donau-Kreis ihre Büros unterhielten, zurückgezogen und eigene Räumlichkeiten im ehemaligen Wahlkreisbüro der SPD in Neu-Ulm bezogen. (AZ)