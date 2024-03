IHK-Regionalversammlung wählt Andreas Knittel in den Vorstand

Das Ausscheiden von Eva Treu hat eine Nachwahl im Vorstand des Gremiums der Industrie- und Handelskammer notwendig gemacht. Das sind die Ergebnisse.

Bei der jüngsten Sitzung der IHK-Regionalversammlung Neu-Ulm hat der IHK-Regionalgeschäftsführer Oliver Stipar über personelle Veränderungen in der Regionalversammlung Neu-Ulm informiert. Durch das Ausscheiden von Eva Treu war eine Nachwahl im Vorstand der Regionalversammlung notwendig geworden. Die Mitglieder des Gremiums wählten Andreas Knittel, Geschäftsführer der Knittel GmbH Abfallentsorgung aus Vöhringen, einstimmig in den Vorstand. Er wurde zudem als einer von drei Stellvertretern des Regionalvorsitzenden Gerd Stiefel in das sechs Personen zählende Vorstandsgremium berufen.

Tobias Dobner zieht als Nachrücker in die Regionalversammlung der IHK ein

Wie der Regionalgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer außerdem mitteilt, scheidet Eva Treu nach erfolgreicher Kandidatur als Landrätin des Landkreises Neu-Ulm aus der IHK-Regionalversammlung aus. Für sie rückt Tobias Dobner, Geschäftsführer der Picoba Solutions GmbH in Neu-Ulm, in die IHK-Regionalversammlung nach. (AZ)

