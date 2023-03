Landkreis Neu-Ulm

vor 49 Min.

Illersenio wird in der Region Donau-Iller zum Pflege-Riesen

Plus Vöhringen, Weißenhorn, Laupheim: Illersenio investiert hier Millionen. Die Wohnungen sind nicht günstig - doch die Nachfrage ist enorm. Auch beim eigenen Personal.

Von Rebekka Jakob

Hell und gemütlich ist es in der Wohnung von Erika Thaller. Neben der modernen Kochinsel prangt eine große Wachskerze mit den bayerischen Rauten darauf, daneben ein gemütlicher Sessel. "Ich wohne sehr gerne hier", sagt die Seniorin, die aus München nach Illertissen gezogen ist. Thaller lebt in einem der Häuser im Illertisser Rosengarten, einem Wohnprojekt, das die Caritas-Tochterfirma Illersenio hier vor gut zwei Jahren gebaut hat. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen immens investiert, zahlreiche Projekte laufen oder sind kurz vor dem Start. Seniorengerechtes Wohnen, Betreuung und Pflege boomen - und Illersenio mit Sitz in Vöhringen mischt kräftig mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen