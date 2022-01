Landkreis Neu-Ulm

Im Blindflug im Verkehr: Kein oder falsches Licht? Das kann teuer werden

Plus Viele Autofahrer sind trotz schlechter Sicht mit defekten Lichtern unterwegs. Andere blenden rücksichtslos auch bei klarer Nacht mit Nebelscheinwerfern. Wie die Polizei reagiert.

Von Ulrich Weigel

Die dunkle Jahreszeit bringt es schonungslos ans Licht: Fahrzeuge mit defekter Beleuchtung fallen aufmerksamen Fahrerinnen und Fahrern regelmäßig auf. Mal ist nur ein Standlicht kaputt, ein anderes Mal eine Rückleuchte oder auch die Scheinwerfer, was nachts an einen Blindflug erinnert. Andere stechen ins Auge, weil sie trotz klarer Nacht Nebelscheinwerfer oder -schlussleuchten eingeschaltet haben. Gefühlt begegnen einem in einer halbe Stunde Autofahrt abends im Landkreis Neu-Ulm schnell ein, zwei Dutzend Fahrzeuge, bei denen am Licht etwas nicht stimmt. Sind die Fahrer und Fahrerinnen so lasch bei der Mängelbehebung oder achtet die Polizei zu wenig auf Verstöße?

