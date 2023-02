Landkreis Neu-Ulm

13:45 Uhr

Wie Menschen im Landkreis-Süden von der Bürgerenergie profitieren können

Plus Das Interesse an einer Bürgergenossenschaft ist groß in der Region. Die Kommunen im Süden des Landkreises Neu-Ulm gehen das Thema jetzt gemeinsam an.

Von Rebekka Jakob

Das Thema erneuerbare Energien beschäftigt die Kommunen im Landkreis Neu-Ulm aktuell sehr. Im Süden des Landkreises, innerhalb der sieben ILE-Kommunen Illertissen, Roggenburg, Oberroth, Unterroth, Osterberg, Kellmünz und Buch, könnte schon bald eine eigene Bürgerenergiegenossenschaft an den Start gehen. Das Ziel: Bürgerinnen und Bürger können sich aktiv an der Energiewende beteiligen.

