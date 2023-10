Landratswahl: So will Eva Treu für die CSU das Amt gewinnen

Die erste Kandidatin für die Nachfolge von Thorsten Freudenberger steht fest. Das hat sich die 30-Jährige für die Position im Kreis Neu-Ulm vorgenommen.

Als Eva Treu am Ende dieses Abends das Mikrofon in die Hand nimmt, ist es in der Aufregung und der Freude erst mal vorbei mit dem Hochdeutsch, um das sie sich vorher noch redlich bemüht hatte. "Ich frei mi mit euch", ruft sie in den Saal des "Hirsch" in Attenhofen. "Schwäbisch isch meine Muttersprache", hatte die 30-Jährige zuvor schon bei ihrer Kurzvorstellung den Delegierten aus den Ortsverbänden der CSU im Kreis Neu-Ulm bekannt. So viel Bodenständigkeit kam offenbar an: Nicht nur der Applaus, den die 30-Jährige zuvor für ihre Kandidatenvorstellung erhalten hatte, war hörbar lauter gewesen als bei den beiden anderen Landrats-Bewerbern Michael Obst und Jessica Kulitz. Auch das spätere Votum der 99 anwesenden Mitglieder fiel bei ihr deutlich höher aus. 50 Stimmen entfielen auf die Jüngste im Bewerberkreis. Damit ist Eva Treu die Frau, auf der bei der Kreis-CSU jetzt alle Hoffnungen ruhen: Sie soll am 14. Januar 2024 die Wahl zur Landrätin gewinnen und damit Nachfolgerin von Thorsten Freudenberger werden.

Der neu gewählte Landtagsabgeordnete hatte in seiner Funktion als Kreisvorsitzender der CSU einen etwas ruhigeren Abend - "ich stehe ja heute mal nicht zur Wahl". Aber ein spannender Abend war es auch für ihn. Wer von den drei Bewerbern sich am Ende durchsetzen würde, war für die meisten Delegierten völlig offen. Freudenberger selbst hatte gar mit einem zweiten Wahlgang gerechnet. Der wäre nötig geworden, falls nicht schon bei der ersten Abstimmung eine absolute Mehrheit erreichen worden wäre. Doch nachdem auf Kulitz lediglich zwölf Stimmen entfallen waren und Michael Obst 37 Stimmen erhalten hatte, setzte sich Eva Treu klar durch.

Eva Treu ist CSU-Kandidatin für das Landratsamt Neu-Ulm

Der Zeitplan für die Parteien und Gruppierungen, die bei der Suche nach einer neuen Landrätin oder einem Landrat für den Kreis Neu-Ulm mitmischen wollen, ist eng: Seit Freitag nimmt das Landratsamt Nominierungen entgegen, am 23. November ist Einreichungsschluss. Ebenfalls am Freitag hat der Kreisausschuss den Wahltermin beschlossen. Wie vermutet, wird es der 14. Januar sein. Viel Zeit bleibt also nicht. Trotzdem beteuert CSU-Kreisvorsitzender Freudenberger, dass man innerhalb der CSU erst den Landtags-Wahlabend und seine Ergebnisse abgewartet habe, bevor es an die Vorbereitung der nächsten wichtigen Wahl im Landkreis gehen sollte.

Wie knapp das lief, zeigt ausgerechnet die Bewerbung der späteren Abstimmungssiegerin Eva Treu: Er sei am Dienstag nach der Wahl bereits auf dem Weg in den Landtag gewesen, erzählt Freudenberger, als kurz vor dem Maximilianeum sein Handy klingelte. Am anderen Ende der Leitung war Eva Treu, die ihm gratulieren wollte - und ihn fragte, ob sie sich in die Kandidatenrunde für den Landratsposten einreihen könnte. "Zu verlieren hast du jedenfalls nichts", war der Rat des Kreisvorsitzenden.

Die Landrats-Kandidatin hat keine Scheu vor der Arbeit

In zwei Vorstellungsrunden in Illertissen und Reutti hatten sich die drei Kandidaten in der Woche zuvor den Mitgliedern vorgestellt. Eva Treu bekräftigte in Attenhofen noch einmal, dass sie die harte Arbeit, die das Landratsamt bedeute, nicht scheuen werde. "Ich bin es von Kindesbeinen an gewöhnt zu arbeiten", sagte die 30-Jährige, die mit drei Schwestern auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Finningen aufgewachsen ist. Dazu gehöre selbstverständlich auch, zur Winterzeit nachts mal mit dem Schneepflug auszurücken, wenn die Lkw auf der Straße hängen bleiben. "Zum Lohn bekommt man dafür aus Dankbarkeit auch den ein oder anderen Heiratsantrag von einem polnischen Lkw-Fahrer."

Bei ihrer Kandidatenvorstellung machte Eva Treu deutlich, dass sie im Landkreis anpacken möchte. Foto: Alexander Kaya

Anpacken will sie auch als Landrätin. Das Landratsamt sehe sie als einen "Ort des Ermöglichens, nicht des Verhinderns", und als Landrätin müsse sie wissen, was wo läuft. Mit den Mitarbeitenden wolle sie auf Augenhöhe agieren. Eine klare Aussage machte Treu zum Thema Kreisumlage: Vor dem Hintergrund eines starken "Nord-Süd-Gefälles" im Landkreis wünscht sie sich eine Stärkung der Kommunen - diese wüssten besser, welche Probleme vor Ort anfallen und wo Geld sinnvoll eingesetzt werden kann. "Wir müssen deshalb die Kreisumlage eher senken, um für die Kommunen Spielraum zu schaffen, sich um ihre eigenen Probleme kümmern zu können."

Landrats-Kandidatin der CSU Neu-Ulm startet mit Kampfansage

Einen Slogan für ihren Wahlkampf bringt die Kandidatin auch schon mit - analog zu den Buchstaben ihres Vornamens sei sie "E wie ehrlich, V wie vielseitig und A wie authentisch", warb Eva Treu für sich. Eine Werbung, die bei den Parteifreundinnen und Parteifreunden ankam. Jetzt allerdings gehe es auf die nächste Etappe für die CSU - denn jetzt sollen mit vereinten Kräften die Wählerinnen und Wähler im Kreis Neu-Ulm davon überzeugt werden, dass die Kandidatin die Richtige für das Landratsamt ist. Die Partei nimmt für sich in Anspruch, "die führende und gestaltende Kraft im Landkreis" zu bleiben, wie Thorsten Freudenberger es formuliert hatte. Eine Kampfansage an die Konkurrenz schickte Eva Treu gleich hinterher: "Zeigen wir den anderen, wo der Hammer hängt!"