Auto brennt: Stau auf der A7 bei Vöhringen und Illertissen

Auf der A7 bei Vöhringen hat sich am frühen Donnerstagnachmittag ein Auffahrunfall ereignet. Ein Auto gerät in Brand, ein Mann wird verletzt.

Feuerwehr und Rettungskräfte sind am frühen derzeit wegen eines Unfalls auf der A7 bei Vöhringen im Einsatz. Es hat sich in Fahrtrichtung Norden ein Stau gebildet, der bis zur Anschlussstelle Illertissen zurückreicht. Nach ersten Informationen vor Ort brennt ein Auto. Außerdem sind mehrere Autos an dem Unfall beteiligt. (AZ)

