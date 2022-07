Mit Video: Ballenpressen und ein Feld brennen, Feuerwehren rücken aus

Gleich dreimal brennt es am Montagnachmittag im Landkreis Neu-Ulm und bei Thannhausen. Dabei entsteht ein Schaden von Zehntausenden Euro.

Mehrere Brände haben die Feuerwehren des Landkreises Neu-Ulm am Montagnachmittag in Atem gehalten: Gegen 16.30 Uhr wurden zahlreiche Feuerwehren aus dem Raum Weißenhorn ins Osterbachtal zum Roggenburger Ortsteil Unteregg alarmiert. Dort war eine Ballenpresse in Brand geraten, die schließlich als Totalschaden im Wert von 18.000 Euro zu verbuchen war. Der dadurch entstandene Flächenbrand konnte laut Polizei auf eine Fläche von einem halben Hektar eingegrenzt werden.

Das Gerät wurde gelöscht, nahm augenscheinlich aber großen Schaden. Foto: Wilhelm Schmid

Ballenpresse brennt zwischen Illerberg und Witzighausen

Als die Wehren dort bereits am Abrücken waren, folgte der nächste Alarm: An der Heerstraße zwischen Illerberg und Witzighausen, schon auf Witzighauser Flur, schlugen ebenfalls Flammen aus einer Ballenpresse, die mitten auf einem abgeernteten Getreidefeld unterwegs war.

Brand einer Ballenpresse und Flächenbrand bei Witzighausen (Lkr. Neu-Ulm) - 25.07.2022 Video: Wilhelm Schmid

Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer setzte einen Notruf ab. Nun kamen Feuerwehren aus dem Raum Vöhringen – Senden sowie eine Reihe von Landwirten mit Wasserfässern und Grubbern, die das Gelände eingrenzten und das Feuer bekämpften. Es brannte schließlich ein Hektar Feldfläche ab. Der Schaden an der landwirtschaftlichen Maschine und dem Feld beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Auch bei Balzhausen im Landkreis Günzburg brach am Montagnachmittag ein Feuer aus, es handelte sich um einen Flächenbrand. Foto: Christian Müller, Luftrettungsstaffel Illertissen

Gleichzeitig war die Luftrettungsstaffel Illertissen vom hiesigen Flugplatz aus zur Waldbrandbeobachtung über den Landkreisen Unterallgäu, Günzburg und Neu-Ulm unterwegs. Pilot Christian Müller entdeckte dabei aus der Luft einen Flächenbrand südöstlich von Balzhausen in der Nähe von Thannhausen im Landkreis Günzburg. Laut Polizeibericht hatte dort ein Landwirt am Nachmittag Strohballen gepresst. Dabei geriet ein Strohballen in Brand und steckte aufgrund der Trockenheit und des vorherrschenden Windes das komplette Feld samt den bis dato gepressten Ballen an. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten der umliegenden Feuerwehren musste die Staatsstraße südlich von Balzhausen für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

