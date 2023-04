Naturschützer im Landkreis Neu-Ulm werden 50: So wird gefeiert

Die Kreisgruppe des LBV besteht seit einem halben Jahrhundert. Auf Interessierte wartet deswegen ein umfangreiches Programm bis in den Sommer hinein.

Seit 50 Jahren gibt es im Landkreis Neu-Ulm eine Kreisgruppe des Naturschutzverbands Landesbund für Vogel und Naturschutz (LBV). Das wollen die Naturschützer feiern und haben ein Programm für ihr Jubiläumsjahr zusammengestellt. Unter anderem führen naturkundliche Exkursionen in alle größeren Gebiete, in denen die LBV-Kreisgruppe aktiv ist, und stellen die dort vorkommenden Pflanzen und Tiere sowie die getroffenen Maßnahmen zu ihrem Schutz vor. Hier ein Überblick über die Termine:

Den Auftakt macht am Samstag, 15. April, eine naturkundliche Führung mit Ralf Schreiber um den Natursee Wullenstetten, wo der LBV mit einem Artenschutzprogramm für die bedrohte Fluss-Seeschwalbe erfolgreich ist. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Musikerheim Wullenstetten, Heerstraße 18, und um 13.45 Uhr am Rathaus Bellenberg, Memminger Str. 7. Fluss-Seeschwalben werden die Beobachter laut LBV wahrscheinlich noch nicht antreffen, der Vogelzug komme aber langsam in Gang und die ersten Brutvögel seien auch schon aktiv.

Viele Exkursionen finden im Frühjahr und Sommer in der Region statt

Wer die Arbeit des LBV in Bayern und in der Region kennenlernen möchte, hat dazu außerdem am Sonntag, 16. April, um 17 Uhr im Obscura-Kino in Ulm Gelegenheit: Dort wird ein weiteres Mal der Natur- und Dokumentarfilm Vogelperspektiven gezeigt, der den LBV-Landesvorsitzenden Norbert Schäffer bei seiner Arbeit begleitet.

Weitere Exkursionen gibt es im Naturschutzgebiet "Wasenlöcher bei Illerberg" am Samstag, 6. Mai, zu den Trockenrasen am Thalfinger Kugelberg am Samstag, 10. Juni, und ins Obenhausener Ried am Samstag, 24. Juni. Gleich mehrere der Gebiete werden am Sonntag, 27. August, in einer Radtour von Illertissen nach Wullenstetten abgefahren.

Der LBV kündigt zudem einen Termin mit dem Naturfotografen Ferry Böhme am Freitag, 12. Mai, an. Unter dem Titel "Abenteuer Wildnis Heimat" zeigt der Fotograf um 19.30 Uhr in der Illertisser Schranne seine Landschaftsaufnahmen und Tierporträts sowie stellt schöne Naturlandschaften Süddeutschlands und ihre Bewohner vor. Alle Termine des Jubiläumsjahres und weitere Informationen gibt es auch auf der Internetseite: neu-ulm.lbv.de. (AZ)