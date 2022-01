Prozess in Neu-Ulm

vor 51 Min.

Hat ein Paar die Möbel der Vermieterin zersägt und verbrannt?

Am Neu-Ulmer Amtsgericht wurde gegen ein Ehepaar aus Roggenburg verhandelt.

Plus Wegen eines Mietstreits kam es zur Verhandlung am Neu-Ulmer Amtsgericht. Was Ratten, zersägte Schränke und verschwundene Möbel damit zu tun haben.

Von Maximilian Sonntag

Die in der Anklageschrift verlesenen Vorwürfe klingen kurios: Ein Ehepaar, sie 46 und er 31 Jahre alt, soll zwei Schränke der Vermieterin zersägt und als Brennholz genutzt haben. Außerdem geht es um Unterschlagung. Seit dem Auszug des Ehepaares aus dem Mietshaus im Osten des Landkreises im Dezember 2020 fehlen ein Bett und ein Sideboard im Wert von circa 600 Euro. Mit diesem Fall beschäftigte sich jetzt das Amtsgericht Neu-Ulm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen