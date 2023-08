Landkreis Neu-Ulm

So stellt sich die Feuerwehr im Landkreis Neu-Ulm neu auf

Plus Rund 3500 Männer und Frauen leisten freiwilligen Dienst in den Wehren des Kreises, allerdings gibt es noch einige wenig genutzte Potenziale, um Nachwuchs zu gewinnen.

Von Ronald Hinzpeter

Die Feuerwehren im Landkreis Neu-Ulm stellen sich neu auf. Das heißt: Die Inspektionsbereiche wurden zumindest in Teilen neu abgesteckt, weil sie einfach nicht mehr in die Zeit passten. Das sagte am Dienstag der oberste Feuerwehrmann, Kreisbrandinspektor Bernhard Schmidt. Und: Er wünscht sich auch mehr Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund in den Reihen der heimischen Wehren. Dafür wird jetzt mehr getan.

Die Feuerwehrlandkarte muss neu gezeichnet werden

Seit einem halben Jahrhundert sind die Bereiche der Brandinspektionen festgeschrieben. Es gibt vier davon: Eine umfasst das Gebiet der Stadt Neu-Ulm im Nordwesten, eine den südlichen Bereich zwischen Kellmünz und Gannertshofen, die übrigen beiden teilen sich das restliche Kreisgebiet. Just bei diesen zweien wurde nun der Zuschnitt geändert. Die mittlere umfasste bisher die Kommunen Weißenhorn, Roggenburg und Pfaffenhofen, die nördliche reichte von Bellenberg bis Unterelchingen. Jetzt gehören zur mittleren Kreisinspektion Vöhringen, Bellenberg, Weißenhorn und Roggenburg, zur nördlichen alle übrigen Orte. Nach den Worten von Schmidt war die Änderung nötig geworden, weil die Feuerwehrlandkarte nicht mehr zeitgemäß gewesen sei: Einzelne Wehren hatten fusioniert, waren größer geworden, Einsatzgebiete hatten sich verschoben. Damit alle in etwa über gleich viele Feuerwehren verfügen, seien die Zuschnitte angepasst worden, auch um die Menge der Einsätze besser zu verteilen.

