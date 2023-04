Streuobst am laufenden Band: Idee aus der ILE-Region ausgezeichnet

Die sieben Kommunen im Kreis Neu-Ulm wollen Obstbäume an Wander- und Radwegen pflanzen. Mit einem Gewinn kann das Projekt jetzt aufblühen.

Mitten in ihrer aktuell stattfindenden Klimawoche haben die ILE-Kommunen Kellmünz, Illertissen, Buch, Oberroth, Osterberg, Unterroth und Roggenburg einen Preis entgegengenommen: In München hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber den Gemeindeverbund aus dem Kreis Neu-Ulm ausgezeichnet. Das Streuobstband Iller-Roth-Biber, das sich durch die sieben Kommunen zieht, ist Gewinner des neuen Ideenwettbewerbs "Natürlich fürs Klima – (Inter-)Kommunale Grüne Infrastruktur für Klima, Biodiversität und Lebensqualität".

Aus jedem Regierungsbezirk wurde jeweils die beste Idee für eine "Daseinsvorsorge in Grün" ausgewählt - in Schwaben machte das Projekt aus dem Kreis Neu-Ulm das Rennen. Jetzt muss es nur noch umgesetzt werden. Das Streuobstband soll an bestehenden Wander- und Radwegen entstehen. Dabei sollen nach den Vorstellungen der ILE-Kommunen jedenfalls pädagogische Inhalte mit dem Streuobstband eventuell in Form von Informationstafeln verknüpft werden. Als Ziel- und Rastpunkte könnten die bereits bestehenden Streuobstwiesen dienen, die momentan durch das Förderprogramm des Amts für Ländliche Entwicklung "Streuobst für alle!" erweitert werden und teilweise neu entstehen.

Das haben die ILE-Kommunen im Kreis Neu-Ulm gewonnen

Die Idee sei vorerst nicht weiterverfolgt worden, denn bei den Themen Verkehrssicherung, Flächenerwerb und Pflege hatten die Macher Schwierigkeiten erwartet, wie auf der Projektseite des Umweltministeriums zu lesen ist. Mit einer Förderung könnte die Projektidee jedoch wieder Fahrt aufnehmen - und die haben die ILE-Kommunen jetzt bekommen: Der Preis ist nämlich mit einem Gutschein über eine individuelle Beratungsleistung eines renommierten Umwelt- und Landschaftsplanungsbüros im Wert von jeweils 10.000 Euro verbunden. Die Beratung umfasst insbesondere die Ausarbeitung eines Umsetzungsfahrplans.

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber betonte am Mittwoch bei der Präsentation der sieben Gewinner in München: "Klimaschutz ist eine zentrale Zukunftsaufgabe. Für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels brauchen wir kluge Zukunftslösungen. Dabei sind alle gefordert. Grüne Infrastrukturen sind natürliche Klimaschützer. Die Gewinner-Kommunen zeigen mit ihren kreativen Ideen, wie natürlicher Klimaschutz in der Fläche funktioniert."

Stellvertretend für die sieben ILE-Kommunen im Kreis Neu-Ulm überreichte Umweltminister Thorsten Glauber an (von links) Bürgermeister Michael Obst (Kellmünz), Regionalmanager Andreas Probst und Bürgermeister Norbert Poppele (Unterroth) die Auszeichnung. Foto: Astrid Schmidhuber

Die Gewinner-Ideen reichen von der Anlage von Gehölzstrukturen über Gewässerentwicklung innerorts und ein grünes Gewerbegebiet bis hin zu Bildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen von Bürgerinnen und Bürgern. Neben den ILE-Kommunen haben auch die Stadt Bad Brückenau, die Gemeinden Buch am Erlbach und Vilsheim, die Gemeinde Breitengüßbach, die Gemeinde Pullach im Isartal, die Gemeinde Wenzenbach und die Stadt Scheinfeld die Auszeichnung erhalten.

Am Wettbewerb konnten Kommunen bis 10.000 Einwohner teilnehmen. In der Jury waren neben dem Umweltministerium auch externe Vertreter von Gemeinde- und Städtetag sowie des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz in Bayern vertreten. (AZ, rjk)