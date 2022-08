Teilnehmende beim Stadtradeln haben gemeinsam zehn Mal die Erde umrundet

Mehr als 1900 Radlerinnen und Radler im Landkreis Neu-Ulm haben dieses Jahr mitgemacht. Wo die fleißigsten Radler im Kreis wohnen.

Die letzten Radkilometer sind nachgetragen und damit steht das Ergebnis für das Stadtradeln 2022 fest: Insgesamt 426.507 Kilometer hat der Landkreis Neu-Ulm erradelt. Das bedeutet noch einmal eine Steigerung um rund 20.000 Kilometer im Vergleich zum letzten Jahr. Dafür sind 1918 Radlerinnen und Radler in die Pedale getreten. Die CO2-Vermeidung liegt bei 66 Tonnen. Zehn Mal hätte man mit dieser Kilometerzahl den Äquator umrunden können.

Besonders erfreulich ist, dass sich dieses Jahr zum ersten Mal alle 17 Landkreiskommunen am Stadtradeln beteiligt haben. „Das ist im Jahr des Landkreisjubiläums ein tolles Zeichen“, sagt Esther Schmid, Radverkehrsbeauftragte für den Landkreis Neu-Ulm. Auch die gemeinsame Sternfahrt zum Auftakt des Stadtradelns hat sie noch in guter Erinnerung. Hier hatten sich circa 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den verschiedenen Kommunen zum Bürgerfest in Weißenhorn aufgemacht, das gleichzeitig den Beginn der Jubiläumsfeierlichkeiten des Landkreises bedeutete.

17 Bilder Ein Tag in Bildern: So war das Bürgerfest zum Landkreisjubiläum Foto: Ralph Manhalter

Das sind die fleißigsten Radler im Landkreis Neu-Ulm

Insgesamt hatten sich dieses Jahr 137 Teams aus dem Kreis Neu-Ulm angemeldet. Die meisten Radkilometer absolut hat dabei das Illertal-Gymnasium Vöhringen mit 20.668 Kilometer gesammelt. Die meisten Kilometer pro Kopf – und zwar genau 1698 Kilometer – hat das Team „je oller je doller“ erzielt. Das Team mit den meisten Radlerinnen und Radlern kommt diesmal aus Roggenburg. Dort haben sich 150 Personen in der Gruppe „Radltag + Senior*innen“ zusammen gefunden. Die radelaktivste Kommune absolut mit 90.983 Kilometern ist Weißenhorn. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl - mit 26,71 Kilometer pro Einwohnerin beziehungsweise Einwohner - liegt allerdings dieses Jahr Holzheim vorne.

Mit dem Verlauf des Stadtradelns zeigte sich Radverkehrsbeauftragte Esther Schmid zufrieden. Hauptsächliches Ziel ist es, mit der Aktion Lust aufs Radfahren zu machen, für diese umweltfreundliche und flexible Art der Fortbewegung Werbung zu machen sowie für den weiteren Ausbau und die Verbesserung des Radverkehrs zu sensibilisieren. Dafür soll auch im nächsten Jahr wieder auf die Räder gestiegen werden, wenn das Stadtradeln im Landkreis Neu-Ulm in die nächste Runde geht. Die aktivsten Teams sowie Radlerinnen und Radler dieser Saison werden am 28. September bei einer Preisverleihung ausgezeichnet. (AZ)