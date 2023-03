Diese Streetfood-Märkte laden auf kulinarische Weltreise ein

Kreative Köstlichkeiten, frisch zubereitet, direkt auf die Hand: Einige Foodtruck-Festivals im Raum Ulm/Neu-Ulm stehen im Terminkalender. Wo es sich 2023 gut schlemmen lässt.

Kulinarische Experimente oder Soulfood, erfrischende Cocktails oder edle Tropfen. Foodtrucks gibt es schon längst nicht mehr nur in den großen Metropolen des Landes. Der Trend begeistert seit einiger Zeit auch Feinschmecker hier in der Region. An einigen Wochenenden in diesem Frühling und Sommer laden auf öffentlichen und privaten Plätzen zwischen Ulm und Illertissen ganze Märkte zu kulinarischen Erkundungstouren ein. Wir geben einen Überblick über die Termine 2023.

In zu Küchen umfunktionierten Fahrzeugen wird dann gegrillt, gegart und frittiert. Das Besondere: Jeder Stand bietet eigene Speisen an – meist aus unterschiedlichen Esskulturen und direkt auf die Hand. So reihen sich Köche heimischer Spezialitäten an exotische Garküchen. Die Streetfood Märkte im Landkreis Neu-Ulm versprechen nicht nur gutes Essen, sondern bieten auch ein Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt an. Welche Termine sich Fans von Streetfood dieses Jahr dick im Kalender anstreichen sollten:

Neu-Ulm vom 29. April bis 1. Mai

Den Auftakt zum kulinarischen Streetfood-Jahr macht Neu-Ulm. Am Petrusplatz, auf dem eigentlich mittwochs und samstags der Wochenmarkt stattfindet, werden am letzten Aprilwochenende 15 verschiedene Foodtrucks zum Verweilen einladen. An den Buden kann man sich kreative Gerichte zu erschwinglichen Preisen aussuchen und diese dann gleich vor Ort verspeisen. Mit besonders vielen Aktionen richtet sich der Streetfood-Markt in Neu-Ulm an Kinder und Familien: Ein Kinderkarussell ist hier geplant, außerdem eine Luftballonaktion und eine Clownshow. Der Besuch des Marktes ist kostenlos.

Petrusplatz Neu-Ulm, Samstag 17–23 Uhr, Sonntag 11–23 Uhr, Montag 11–20 Uhr

Viele Hungrige tummelten sich 2022 auf dem Kirchplatz in Weißenhorn. Foto: Sammlung Mahlzeit Events

Weißenhorn vom 12. bis 14. Mai

Zum zweiten Mal findet diesen Mai der Weißenhorner Streetfood Markt statt. Auf dem Kirchplatz laden ein Dutzend Foodtrucks auf eine "kulinarische Weltreise" ein. Bei dem Angebot von "schwäbisch bis arabisch, deftig bis süß" sollte jeder auf seine Kosten kommen, sind sich die Veranstalter von Mahlzeit-Events sicher. Abends haben die jungen Unternehmer einen Live-DJ in den historischen Stadtkern der Fuggerstadt eingeladen. Aber natürlich denken die Veranstalter an die ganze Familie: Neben den Buden und Essensständen wird ein Kinderkarussell aufgebaut. Tagsüber wird dort auch Kinderschminken angeboten. Für den Weißenhorner Markt muss man keinen Eintritt bezahlen.

Kirchplatz Weißenhorn, Freitag 16–22 Uhr, Samstag 11–22 Uhr, Sonntag 11–19 Uhr

Ulm vom 18. bis 21. Mai

Die mobilen Küchen machen natürlich auch in Ulm halt. Vom 18. bis zum 21. Mai verwandeln Foodtrucks das Meinloh Forum in Söflingen zum Markt der tausend Gerüche. Das Taste Street Food Festival verspricht "ausgefallene und handgemachte Speisen". Falafel, Currywurst, Ćevapčići, Crêpes: Zwischen Kloster und Spielplatz entsteht hier inmitten von viel Grün eine Schlemmer-Oase mit vielfältigem Rahmenprogramm.

Klosterhof 21 in Ulm, Donnerstag bis Sonntag (Uhrzeit noch nicht bekannt)

Illertissen am 17. und 18. Juni

Nach dem Erfolg im letzten Jahr gibt es auch diesen Sommer wieder ein Street Food Festival auf dem Gelände der Neuen Heimat Illertissen. Am Samstag sorgen Audiogate für feinste Techno-Klänge, am Sonntag ist nach Auskunft des Veranstalters "Street-Music" geplant. Der Gründer der Firmen-WG, Harald Nitzschke möchte dafür wieder mehrere Bühnen und Dancefloors errichten, auf denen bei guter Musik gefeiert werden soll. So viel tanzen macht hungrig: Für die kulinarische Versorgung bieten ungefähr 15 Foodtrucks herzhafte und süße Gerichte aus vielen verschiedenen Esskulturen.

Von-Helmholtz-Straße 1 in Illertissen, Samstag 14–22 Uhr, Sonntag 12–20 Uhr

Auf dem ersten Streetfoodmarket in Illertissen zeigten 2022 Flaggen an den Ständen, wo die kulinarische Weltreise hinging. Foto: Sammlung ttv GmbH/Römer

Senden am 8. und 9. Juli

Das Schummeltag Street Food Festival kommt heuer bereits zum sechsten Mal nach Senden. Am "Schummeltag", eingedeutscht vom englischen "cheat day", soll man das Kalorienzählen sein lassen und schlemmen, was das Zeug hält. So erklärte die Veranstaltungsleiterin Angelika Gläsmann 2022 das Konzept des Essensmarktes. Dazu laden in diesem Jahr unter anderem exotische Burger, Hotdogs, griechisches Gyros und spanische Churros ein. Wer nach so einem Festmahl Bewegung braucht, kann auf dem Sendener Marktplatz zu Livemusik tanzen oder sich auf der Hüpfburg auspowern. Für kleine Besucherinnen und Besucher sind die Malecke und das Kinderschminken ein Highlight. Auch der Schummeltag in Senden ist kostenlos.

Marktplatz Senden, Samstag 12–22 Uhr, Sonntag 11–19 Uhr

Am Schummeltag sollen die Kalorien nicht zählen. Viele Menschen aus Senden vertrauen dem Konzept: Der Street Food Markt kommt heuer schon zum sechsten Mal in die Sendener Innenstadt. Foto: Sammlung Bucher/Rocking High Gmbh

Wiblingen/Ulm vom 1. bis 3. September

Beim Wein & Street Food Fest im Klostergarten Wiblingen kann man sich durch 15 Essensstände durchprobieren. Hier stehen in erster Linie die Getränke im Mittelpunkt: Weinspezialitäten aus Deutschland und Italien verspricht die Veranstaltung. Daneben regionales Bier, Cocktails und nicht alkoholische Getränke. Die Köstlichkeiten können vor Ort in der traumhaften Kulisse des Klostergartens verspeist werden. Auch Hunde sind in Wiblingen ausdrücklich willkommen.

Schloßstraße 38 in Ulm, Freitag 17–22 Uhr, Samstag 12–22 Uhr, Sonntag 12–20 Uhr