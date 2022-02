Wie sieht das Wohnen der Zukunft in Ulm und im Landkreis Neu-Ulm aus?

Plus Die Bevölkerung wächst, Wohnraum ist knapp. Ein Eigenheim mit Garten können sich viele Menschen nicht mehr leisten. Deshalb sind andere Konzepte gefragt.

Steigende Mietpreise, knapper Wohnraum und fehlende Bauplätze erschweren die Suche nach einem neuen Zuhause vor allem in Ballungsräumen. Das Thema beschäftigt Städte und Gemeinden heute schon stark, in Zukunft wahrscheinlich noch mehr. Einige Konzepte, wie das Wohnen anders und günstiger gestaltet werden kann, gibt es bereits. Dazu zählen Mehrgenerationenhäuser, Tiny Houses und Kombinationen aus Wohnräumen und Geschäften. Aber wie zukunftsträchtig sind sie?