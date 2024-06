Landkreis Neu-Ulm

Umfrage in Senden und Illertissen: Leiden Sie unter den Wetterextremen?

Plus Ein paar heiße Tage, dann wieder Starkregen und Sturmböen. Menschen aus dem Kreis Neu-Ulm erzählen, wie belastend sie die wechselhafte Witterung finden.

Von Regina Langhans

Kaum wecken die warmen, fast schon zu heißen Tage die Hoffnung auf einen schönen Sommer, machen Starkregen, Sturmböen und Temperaturstürze die guten Aussichten wieder zunichte. Noch wesentlich extremer geht es in den typischen Urlaubsregionen zu, wo frühe Hitzeperioden schon vor dem Hochsommer Mensch und Tier zu schaffen machen. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Leiden Sie unter den Wetterextremen?

Franziska Faulhaber aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Franziska Faulhaber aus Illertissen sagt: Die Wetterumstürze schlauchen mich schon ein wenig, wobei die Hitze schwieriger zu ertragen ist. Ich bleibe dann im Kühlen oder gehe in den Wald. Mit unerwarteten Temperatureinbrüchen kann ich leichter umgehen, dann ziehe ich mich halt wärmer an. Ich bedauere die Veranstalter, wenn sie wegen der Wetterumschwünge ihre Feste absagen müssen. Oft sind die Speisen fast fertig und die Kuchen gebacken, dann war es umsonst.

