Landkreis Neu-Ulm

12:00 Uhr

Umfrage: Welche Themen sind Ihnen bei der Europawahl wichtig?

Die EU wählt - in anderen Ländern, zum Beispiel in Tschechien, haben schon Menschen ihre Stimme im Wahllokal abgegeben.

Plus Die Menschen in der EU sind dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Wir haben Passanten in Illertissen und Senden gefragt, an was sie dabei denken.

Von Regina Langhans

Am Wochenende ist die ganze Europäische Union an die Urnen gerufen, um ein neues Parlament zu wählen. Die Wahl hat bereits am Donnerstag begonnen, in Deutschland haben die Wahllokale am Sonntag geöffnet. Zur Stimmenabgabe ist aufgerufen, wer mindestens 16 Jahre alt und an seinem Wohnort ins Wählerverzeichnis eingetragen ist. Es ist auch möglich, per Briefwahl oder aus dem Ausland seine Stimme abzugeben. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Welche Themen sind Ihnen bei der Europawahl wichtig?





