Landkreis Neu-Ulm, Unterallgäu

vor 33 Min.

Fünf neue Radwege führen zu "Perlen" am bayerischen Iller-Ufer

Plus Fünf neue Fuß- und Radwege im Kreis Neu-Ulm und im Unterallgäu sollen die Untere Iller leichter zugänglich machen. Es gibt schon Ideen für den nächsten Schritt.

Von Sebastian Mayr

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird aus der Wasserkraft der Iller Energie gewonnen. Der Fluss wurde dafür verlegt. Das künstliche Flussbett hat dazu beigetragen, den Donauzufluss von den Menschen zu entfernen. So sieht es der Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst. Die Iller wird renaturiert, erste Projekte laufen. Die Iller soll aber auch auf andere Weise leichter zugänglich werden. In sieben Orten in den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu sind Routen für Fußgänger und Radfahrerinnen eingerichtet worden, jede hat einen thematischen Schwerpunkt. Alle sind an den Iller-Radweg angeschlossen und bieten allen, die dort unterwegs sind, die Chance auf Abstecher. Zwei Besonderheiten sind schon entstanden, eine dritte folgt noch in diesem Jahr. Kommt später eine zusätzliche Attraktion?

Bei einer Abschlussveranstaltung in der Erholungsanlage Kellmünzer See haben Bürgermeister der beteiligten Kommunen sowie Verantwortliche des Energiebetreibers LEW und für das Förderprojekt Leader auf die nun vollendeten Rundwege angestoßen. Sie werden in erster Linie als Radwege beworben, könne aber auch zu Fuß erkundet werden. Das Gemeinschaftsprojekt soll Naherholung und Tourismus fördern, aber auch die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen am Fluss und der LEW stärken. Das sei gelungen, findet Martin Glink, Geschäftsführer von LEW Wasserkraft: "Das ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit aller Anlieger am Fluss."

