Landkreis Neu-Ulm

vor 39 Min.

Warum Eva Treu ihre Schwangerschaft lange geheim hielt

Eva Treu am Abend der Stichwahl. Ihr Amt will die Landrätin möglichst bis zur Geburt ihres zweiten Kindes ausfüllen.

Plus Die Neu-Ulmer Landrätin erklärt, wie ihre Arbeit bis zur Geburt und danach laufen soll. Wann sie die Öffentlichkeit informieren soll, ließ Treu hadern.

Von Sebastian Mayr

Soll sie ehrlich sein? Eva Treu lacht. "Wahrscheinlich wäre es gescheiter, wenn ich etwas anderes sage." Sie und ihr Partner seien überrascht worden von der Schwangerschaft. "Aber wir freuen uns total", versichert sie. Das zweite Kind der 31 Jahre alten Landrätin des Kreises Neu-Ulm soll Anfang Juli zur Welt kommen. Bis dahin will Treu bis auf eine Ausnahme voll arbeiten. Soll sie offen sein? Noch vor wenigen Wochen entschied sich die CSU-Politikerin bewusst dagegen.

Dass sie schwanger ist, habe sie erst nach der Nominierung als CSU-Kandidatin am 20. Oktober erfahren, berichtet Treu. Sie habe sich im engsten Familienkreis beraten, wie sie damit umgehen solle. Es fiel die Entscheidung, die Nachricht für sich zu behalten. Auch in ihrer Partei habe niemand etwas gewusst. "Ich habe sehr gehadert", räumt die Frau ein, die sich bei der Stichwahl am 20. Januar deutlich gegen Joachim Eisenkolb ( Freie Wähler) durchsetzte. Für den Entschluss macht sie einen guten Grund geltend: "Ich habe Angst gehabt, dass ich nur auf das Thema reduziert werde und dass es im Wahlkampf nicht mehr um die fachliche Expertise geht."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen