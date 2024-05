Landkreis Neu-Ulm

09:45 Uhr

Maischerze: Dinosaurier bei Untereichen und ein Fußballtor am Kreisverkehr

Plus Dem Brauchtum nach wird die Freinacht genutzt, um Maischerze vorzubereiten. Auch im Landkreis Neu-Ulm waren am Feiertag ein paar Kuriositäten zu finden.

Was gehört zum 1. Mai wie der geschmückte Maibaum? Dem Brauchtum nach sind es die Maischerze, wenngleich diese Tradition nicht mehr so intensiv gepflegt wird wie in früheren Zeiten. Dennoch sind in der Nacht zum 1. Mai, der Freinacht, wieder Scherzbolde im Landkreis Neu-Ulm unterwegs gewesen und haben Spuren hinterlassen.

Zum Beispiel in Altenstadt. Am Illerüberlauf beim Ortsteil Untereichen beginnt ab sofort das große Abenteuer, der Urwald. Ein Schild weist das Gebiet als "Jurassic Park" aus, angelehnt an die Science-Fiction-Filme. Empfangen werden die Spaziergänger passenderweise von gefährlich dreinblickenden Plastik-Dinosauriern. Ob die Aktion einem bestimmten Teil der Filmreihe gewidmet ist, ist offen - vielleicht "Vergessene Welt" aus dem Jahr 1997?

