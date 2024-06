Mann wird im Zug von Ulm nach Memmingen ausfällig

Die Polizei ermittelt gegen einen 25-Jährigen, der während einer Zugfahrt von Ulm nach Memmingen ausfällig geworden ist.

Ein Mann hat sich während einer Zugfahrt von Ulm nach Memmingen daneben benommen und nun Ärger mit der Polizei. Am Samstagabend wurde die Polizei in Illertissen über eine randalierende Person informiert. Der Zug hielt in Illertissen an, zwei Streifenwagen wurden hingeschickt, um den Sachverhalt vor Ort aufzuklären.

Wie sich laut Polizeibericht herausstellte, soll ein 25-jähriger Mann aus dem Raum Memmingen im Zug verbotenerweise geraucht haben. Beleidigungen gegenüber Fahrtgästen seien gefallen, hieß es. Während der Fahrt habe der Mann außerdem volksverhetzende Worte geschrien.

Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und einer Straftat nach Paragraf 86 a StGB (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen) ermittelt. Die zuständige Bundespolizei befasst sich mit dem Vorfall. (AZ)