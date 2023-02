Memmingen/Senden

vor 51 Min.

Prozess: Wurde von Senden aus reger Drogenhandel betrieben?

Plus In Senden wurden etwa 36 Kilogramm Marihuana gefunden und zwei Männer festgenommen. Im Prozess gegen sie berichten Zeugen von internationalen Verbindungen.

Von Karl Pagany

Gegen zwei Angeklagte läuft derzeit am Landgericht in Memmingen ein Prozess. Handel mit Drogen in nicht geringer Menge wird ihnen vorgeworfen. Die ersten zwei Verhandlungstage sind bereits gelaufen, weitere fünf sind bis Ende März noch angesetzt. Ein entscheidender Schritt bei den Ermittlungen gegen die beiden war eine Razzia in Senden, bei der mehr als 30 Kilogramm Rauschgift gefunden wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen