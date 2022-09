Vorsorgen, nicht hamstern: Das rät der das Amt für Katastrophenschutz

Lokal Das Memminger Amt für Brand- und Katastrophenschutz empfiehlt Einwohnern, auf Notfälle vorbereitet zu sein. Trotz aktueller Krisen sei der Aufruf aber nicht neu.

Sich für einen Katastrophenfall zu rüsten, ist nicht nur Sache der Behörden und Einsatzkräfte. Jeder sollte sich privat auf einen Ausnahmezustand vorbereiten, sagt Andreas Land, Leiter des Memminger Amtes für Brand- und Katastrophenschutz. Er ruft die Menschen auf, selbst für den Fall der Fälle vorzusorgen.