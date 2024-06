Halsbrecherische Autofahrt: Ein 20-Jähriger steht vor Gericht

Plus Mit über 100 Stundenkilometer rast ein 20-Jähriger mit einem fremden Auto durch Memmingen. Es kommt zu einem schweren Unfall. Jetzt steht der Mann vor Gericht.

Als Rettungsdienste und Polizei um Mitternacht im November vergangenen Jahres zu einem Verkehrsunfall in die Memminger Dr. Karl-Lenz-Straße kommen, bietet sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Ein hochwertiger BMW 440i mit 360 PS hat nur noch Schrottwert: Die gesamte linke Vorderachshälfte ist herausgerissen und der Motorblock hat nach einem 30 Meter-Flug einen angrenzenden Metallzaun durchbrochen. Eine Straßenlaterne ist geknickt, die Fahrbahn und zwei Bäume haben Schäden.

Während zwei Autoinsassen leicht verletzt sind, hat eine weitere Person eine schwere Schädelverletzung und muss notärztlich versorgt werden. Der Fahrer hat sich unterdessen aus dem Staub gemacht, denn wegen anderer Straftaten ist noch eine Bewährungsstrafe offen. Später stellt er sich der Polizei und muss sich jetzt vor dem Schöffengericht in Memmingen verantworten.