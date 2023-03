Buch-Gannertshofen

Nachruf: Das reichhaltige und erfüllte Leben des Alois Alt

Plus Er war Kommunalpolitiker, Musiker und überhaupt ein vielfältig engagierter Mensch. Jetzt ist Alois Alt im Alter von 90 Jahren gestorben.

Von Ronald Hinzpeter

Es ist gerade mal vier Wochen her, da hat Alois Alt seinen 90. Geburtstag im größeren Kreis nachgefeiert. Schön sei es gewesen, lang sei es gewesen, bis weit nach Mitternacht, aber trotzdem habe man in der Früh alles aufgeräumt. Das erzählt er ein paar Tage danach und war der Luis, so wie man ihn kennt: Als einen, der Freude an der Geselligkeit hat, den das Leben, die Gemeinschaft freut, der glücklich ist im Hier und Jetzt. Doch nun ist er überraschend gestorben.

Alois Alt war da, wo die Musik spielte

Er hatte sich sehr gefreut, dass rund um seinen 90. Geburtstag so viele Menschen bei ihm angerufen hatten oder vorbeigekommen waren, denn Alois Alt war einfach gerne mit anderen zusammen, war umtriebig, geschäftig, engagiert. Er war da, wo die Musik spielt – einerseits als leidenschaftlicher Musiker, der 47 Jahre lang die Tuba im Musikverein seines Heimatortes Gannertshofen blies – andererseits als vielfältig engagierter Mensch, der die Verantwortung nicht scheute, sei es in der CSU, im Gemeinderat und im Kreistag, in Ausschüssen, im Vereinsleben, der Feuerwehr, dem Gesangverein oder 34 Jahre lang im Aufsichtsrat der VR-Bank Weißenhorn. Er brauchte das einfach. Was er weniger brauchte, war ein Feierabend. Im Gespräch zu seinem 90 Geburtstag sage er: "Ich habe das einfach zu gerne getan, ich habe dabei ja auch meinen Spaß gehabt." Dafür wurden ihm diverse Auszeichnungen überreicht, etwa die silberne Ehrennadel des Marktes Buch oder die Bundesverdienstmedaille. Alois Alt war auch im hohen Alter fit im Kopf, er war so etwas wie das Gedächtnis seines Heimatortes und konnte mühelos Namen und Daten runterrattern.

