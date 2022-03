Neu-Ulm

vor 36 Min.

Die neue Schnellbahntrasse der Bahn und das Burlafinger Problem

Plus Die Bahn informiert in Neu-Ulm wieder über die Neubaustrecke zwischen Ulm und Augsburg. Etliche Fragen müssen in Landkreis Neu-Ulm noch geklärt werden.

Von Ronald Hinzpeter

Sicher scheint nur eines: Im Grundsatz halten offenbar viele Menschen eine schnellere Bahnverbindung zwischen Ulm und Stuttgart für notwendig. Allerdings sollte die Trasse "nicht bei ihnen vorbeilaufen". So fasst der Projektplaner Markus Baumann im Gespräch mit unserer Redaktion die Diskussionen der vergangenen Monate zusammen. Im Landkreis Neu-Ulm hat sich die Bürgerinitiative Schwabentrasse (Bischt) gegründet, die bereits gegen den Flächenverbrauch protestiert. Im nördlichen Landkreis gilt es, noch einige Fragen zu klären, was jedoch im Detail nicht so einfach sein dürfte.

