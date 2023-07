Neu-Ulm/Gannertshofen

Todesangst und Schüsse auf wilder Geburtstagsparty: So lief der Prozess

Plus Nach einer eskalierten Partynacht in Gannertshofen muss sich ein 38-Jähriger vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten. Er kann sich an nichts mehr erinnern.

Von Rosaria Kilian

Im Alkoholrausch geht ein 38-Jähriger uneingeladen auf einen 23. Geburtstag im Vereinsheim Gannertshofen. Wenige Stunden später hinterlässt er dort "ein Bild der Verwüstung", wie die Strafrichterin Gabriele Buck zusammenfasste. Kaputte Autoscheiben, eine Platzwunde beim Geburtstagskind, Schüsse, rund einhundert verängstigte Partygäste. Was dazwischen passiert ist, weiß der Angeklagte aus Vöhringen nach eigenen Angaben nicht mehr: Filmriss. Am Dienstagnachmittag fand die Hauptverhandlung gegen ihn vor dem Amtsgericht Neu-Ulm statt. Einige der Partygäste und zwei Polizisten halfen mit erschreckenden Details, die eskalierte Partynacht zu rekonstruieren.

Im Juni 2022 wollte ein junger Mann aus Gannertshofen, der bei dem Prozess als Zeuge aussagte, mit rund einhundert Freunden seinen Geburtstag feiern. Der Angeklagte war nicht eingeladen, der Gastgeber habe ihn und zwei seiner Freunde aber zunächst mitfeiern lassen. Als sich der ungebetene Gast dann auf der Tanzfläche ausgezogen und sein Genital gezeigt habe, so beschrieben es die jungen Zeugen, habe ihn der Veranstalter beiseite genommen, um ihn zum Gehen aufzufordern. Doch damit wollte sich der damals 37-Jährige nicht abfinden: Er nahm einen Stehtisch aus Aluminium und schlug nach dem Gastgeber. Dieser trug eine Platzwunde auf der Nase davon. Anschließend würgte der Angeklagte zwei andere junge Männer und drückte sie an die Wand.

