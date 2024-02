Neu-Ulm: Unbekannte treten Außenspiegel von Autos ab

Nach den mutwilligen Beschädigungen an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Schützenstraße sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht zum Samstag sind an mindestens zwei geparkten Autos in der Neu-Ulmer Schützenstraße die Außenspiegel abgetreten worden. Ob weitere Fahrzeuge angegangen wurden, sei bislang nicht bekannt, teilt die Polizei mit. Die Sachschäden betragen jeweils rund 100 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0731/80130 zu melden. (AZ)