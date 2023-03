Neu-Ulm

13:04 Uhr

Trotz großem Ärger: Flüchtlingscontainer in Reutti können nicht verhindert werden

Plus In Behelfsbauten auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Meinl sollen weitere 72 Geflüchtete unterkommen. Der Widerstand in der Kommunalpolitik ist groß.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Noch mehr Flüchtlinge in Reutti, noch dazu in Wohncontainern? Kommt nicht infrage, da war sich die überwältigende Mehrheit im Neu-Ulmer Bauausschuss einig. Bis zu 72 Menschen könnten in den Behelfswohnungen unterkommen. Doch diese Ablehnung wird voraussichtlich von der Regierung von Schwaben wieder einkassiert, denn rein rechtlich steht einer solchen Anlage nichts entgegen, sie gilt als genehmigungsfähig. Doch das war den Mitgliedern des Ausschusses mehrheitlich egal. Es ging ihnen um etwas anders, denn der Ärger ist groß.

