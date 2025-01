Nun ist es konkret: Bellenbergs Bauhof weicht an den Ortsrand aus

In der letzten Sitzung im Jahr, der Weihnachtssitzung, gilt für den Gemeinderat Bellenberg eine besondere Tagesordnung: Sitzungsort sind die Bürgerstuben und es gibt nur einen einzigen Punkt, den Jahresrückblick des Bürgermeisters. Interessant sind dabei stets die allerjüngsten Neuigkeiten: etwa dass für den Bauhof ein neuer Standort gefunden wurde. Oder, wie sich die im alten Jahr begonnenen Projekte weiterentwickeln sollen. Bürgermeister Oliver Schönfeld nutzte den Anlass auch, um dem Gemeinderat für konstruktive Gespräche und faires Miteinander zu danken. Mit Blick auf die Zerwürfnisse in der Bundespolitik sei er froh, „dass wir an der Basis nicht so arbeiten“.

